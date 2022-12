Morreu Luciano Moure antigo assessor do grupo parlamentar liderado por Montenegro

JN/Agências Hoje às 16:51 Facebook

Luciano Moure, natural de Viana do Castelo, de 64 anos, antigo assessor do grupo parlamentar do PSD liderado, entre 2011 e 2017, pelo atual presidente do partido, Luís Montenegro, morreu na madrugada de hoje, no hospital de Braga.

Luciano Moure morreu vítima de doença prolongada.

O funeral realiza-se na sexta-feira, às 15 horas, na Ordem Terceira, em Viana do Castelo.

Entre 2014 e 2015, Luciano José Quintas Moure, desempenhou as funções de assessor do grupo parlamentar do PSD, então presidido por Luís Montenegro, durante o Governo PSD-CDS-PP, liderado por Pedro Passos Coelho.

Entre outros cargos, desempenhou de 1985 a 1991, durante o primeiro Governo de Aníbal Cavaco Silva, Luciano Moure as funções de chefe de gabinete do Governador Civil de Viana do Castelo, Vítor Loureiro.

Durante o seu percurso político integrou por diversas vezes a Comissão Política Distrital, bem como a Comissão Política Concelhia do PSD de Viana do Castelo.

Da sua participação cívica fazem parte diversos cargos desempenhados em associações e coletividades, entre elas, os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo (BVVC).

Luciano Moure foi presidente da direção da Associação Humanitária dos BVVC entre 2015 e 2017 e, entre 2018 e 2020. Atualmente desempenhava funções nos corpos sociais da corporação.

Na nota de pesar hoje emitida o atual presidente da direção da Associação Humanitária dos BVVC, David Lourenço, destacou o "vasto percurso como dirigente da associação, que sempre colocou as suas funções acima de outros interesses pessoais com denotada abnegação".

"Luciano Moure esteve ligado aos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo desde 1981 e desde 1999 com o seu entusiasmo e paixão pelos Bombeiros como membro dos Corpos Gerentes, com vários cargos tendo-se destacado como Presidente", refere a nota.

A direção realça ainda o seu "percurso notável em prol desta nobre causa" destacando os cargos de Conselheiro da Liga dos Bombeiros Portugueses, membro dos órgãos sociais Liga dos Bombeiros Portugueses e membro dos órgãos sociais da Federação dos Bombeiros do distrito de Viana do Castelo onde exercia o cargo de vice-presidente".