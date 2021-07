Morreu "Tia Lina das Catorras", a centenária de Afife que adorava chocolates

Morreu, esta sexta-feira, aos 106 anos de idade, a "Tia Lina das Catorras", antiga atriz amadora de teatro de revista do Casino Afifense, em Afife, Viana do Castelo, que tinha uma predileção especial por chocolates.

Avelina Alves do Poço viveu toda a sua longa vida na sua terra natal e, segundo uma das netas, Sofia Sampaio, partiu esta tarde, cerca das 15 horas. "Foi uma partida tranquila. Apagou como uma velinha", contou, comentando: "Foi uma senhora até ao fim".

"Tia Lina das Catorras", uma das habitantes mais antigas do Alto Minho, cumpriu 106 anos em novembro e, nesse dia, pediu chocolates ao acordar. Na altura, uma das cuidadores contou que a centenários "comia (pelo menos) um quadradinho de chocolate todos os dias".

Em tempos de pandemia, passou o aniversário longe da família, recolhida em casa, em circuito fechado, na companhia das suas cuidadoras.

Mulher do campo e de um homem só, Avelina casou com o primeiro namorado, Francisco, já falecido. Teve quatro filhos: Lurdes, José Luís, Raimundo e David. Este último com 76 anos é o único vivo. Tem seis netos e cinco bisnetos.

Na juventude ficou conhecida por fazer teatro de revista no Casino Afifense. Desse tempo restavam-lhe ainda, nos últimos anos de vida, ainda frescas, algumas memórias das quadras que recitava em palco.