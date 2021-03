Mortes nas estradas de Viana do Castelo quase duplicaram

Rogério Matos Hoje às 08:49 Facebook

Relatório anual da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária diz que houve menos sinistros em todo o território devido ao confinamento.

A mortalidade nas estradas do distrito de Viana quase duplicou no ano passado. Nem mesmo a diminuição de tráfego geral por causa do confinamento teve impacto nestes resultados. De facto, entre 2019 e 2020, houve menos 84 mortes em todo o país, num total de 404, segundo o último relatório anual da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Viana do Castelo, com 21 mortes, teve um aumento de dez face a 2019. Seguiram-se Leiria (com mais cinco), Lisboa (mais quatro) e Santarém (mais dois).