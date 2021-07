Um motociclista de 55 anos morreu este sábado após colisão com uma viatura ligeira na rotunda de Neiva, em Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR Viana, o alerta foi recebido às 11.28 horas.

A vítima ainda foi submetida a manobras de reanimação, mas acabou por sucumbir aos graves ferimentos que sofreu.

O socorro foi prestado pela Cruz Vermelha. A GNR tomou conta da ocorrência. No local estiveram duas patrulhas do destacamento de trânsito e elementos do NICAV.