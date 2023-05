Motociclista morre em despiste contra o "rail" em Viana do Castelo

O condutor de um motociclo morreu após despiste e embate contra o "rail" de proteção da Estrada Nacional 305, em Mujães, Viana do Castelo, este sábado.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a vítima, de 45 anos, teve morte imediata. O óbito foi declarado no local.

O alerta para o acidente foi dado às 16.40 horas, via 112. Cerca das 18.30 horas, a via estava ainda interdita à circulação.

O corpo vai ser transportado pelos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo para o Instituto de Medicina Legal daquela cidade.