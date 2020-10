Motociclista morre em despiste em Viana do Castelo

Hoje às 09:59 Facebook

Um motociclista morreu, domingo à noite, num despiste na Estrada Nacional 202 em Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo.

Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores de Viana, a vítima do sexo masculino, que seguia num motociclo, embateu numa zona de curva, junto à ponte de Portuzelo, e foi projetada vários metros para um terreno fora da estrada.

Quando foi resgatada por operacionais daquela corporação e "já se encontrava sem capacete devido à violência do acidente".

Informação do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo, indica que o alerta para a ocorrência foi dado às 23.10 horas. Foram mobilizados para o local, meios dos Sapadores, VMER do Alto Minho e PSP.