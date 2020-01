Movimento SOS Serra d'Arga entrega na AR 1500 assinaturas contra o lítio

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 23:02 Facebook

Representantes do Movimento SOS Serra d'Arga vão amanhã, à Assembleia da República (AR), entregar uma petição com 1500 assinaturas contra as explorações de lítio. Segundo fonte daquela organização do distrito de Viana do Castelo, alguns dos seus membros reunirão às 10.00horas com a Vice-presidente da AR, Edite Estrela.

"O Movimento irá entregar em mãos a petição que redigiu, já enviada por email a todos os grupos parlamentares, e que reúne mais de 1500 assinaturas, solicitando aos Deputados da AR o chumbo da medida proposta no OE2020 referente à abertura do concurso público para a prospecção, pesquisa e exploração de lítio e minerais associados", refere a fonte.



Este grupo organizado de cidadãos tem sido um dos mais ativos no Alto Minho, defendendo em particular a preservação da Serra d'Arga, que abrange os concelhos de Viana, Caminha, Ponte de Lima e Vila Nova de Cerveira.



"Esta é mais uma iniciativa dos cidadãos em prol da defesa dos territórios, dos recursos naturais e da sustentabilidade ecológica e económica, tendo merecido o apoio das comunidades, das autarquias dos municípios afectados, e de diversas associações", informa.