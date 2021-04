Uma mulher de 83 anos foi atropelada, cerca das 11.50 horas desta quinta-feira, por um veículo ligeiro de mercadorias em Lanheses, na Estrada Nacional 202, que liga Viana do Castelo a Ponte de Lima.

Fonte do Comando Territorial da GNR, confirmou ao JN que a vítima morreu no local.

No socorro estão envolvidos 10 operacionais com cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, a VMER do Alto Minho, duas patrulhas da GNR e Polícia Judiciária.