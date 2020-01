Mulher de 87 anos encontrada morta em casa em Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:53 Facebook

Uma mulher com 87 anos foi esta segunda-feira encontrada morta em casa, onde vivia com o marido, em Darque, Viana do Castelo.

De acordo com fonte da PSP, o alerta para a situação foi dado por familiares e a vítima "tinha historial de doença, pelo que não há suspeita de crime".

Segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, cerca das 17.07 horas, "foi solicitada, via 112, uma abertura de porta com socorro e com pessoa caída no interior" na Rua António Alves, em Darque. No local, conhecido como Bairro do Fomento, estiveram quatro operacionais com duas viaturas dos Sapadores de Viana e uma patrulha da PSP.