Mulher em estado grave após acidente na A28 em Viana

Uma mulher de 24 anos ficou esta quinta-feira em estado grave após uma colisão entre uma viatura ligeira e um pesado na A28 em Outeiro, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, o alerta foi dado às 19.10 horas, tendo a vítima sido transportada para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) naquela cidade.

As viaturas envolvidas no acidente seguiam no sentido Viana do Castelo-Caminha. Prestaram socorro equipas dos Bombeiros Voluntários de Viana, GNR e da VMER do Alto Minho.