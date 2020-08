Mulher ferida resgatada das rochas em praia não vigiada de Viana do Castelo

Uma mulher de 59 anos foi esta segunda-feira, cerca das 13.30 horas, resgatada das rochas, após ter sofrido uma queda, numa praia não vigiada de Viana do Castelo. Nos últimos dias, 14 pessoas foram resgatadas da água naquela zona.

Segundo Pedro Verne da associação de nadadores-salvadores "Coordenada Decimal", que atua nas praias vianenses, o resgate ocorreu "numa zona de difícil acesso", tendo a vítima sido "extraída do local e transportada em ombros" por elementos da equipa de salvamento e operacionais dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo.

A mulher, que se encontrava acompanhada pelo marido, sofreu "uma queda, embateu com um ombro e sofreu uma luxação". O incidente ocorreu "numa zona não vigiada" entre as praias do Paçô (Careço) e da Arda (Afife) em Viana do Castelo,

Pedro Verne refere que aquele foi mais um dos muitos incidentes registados nos últimos dias, em que as equipas da "Coordenada Decimal" "resgataram da água 14 pessoas". "Foi um fim de semana difícil em todo o país, principalmente devido às marés vivas", disse. Aquela associação garante a vigilância e salvamento em praias de Caminha, Viana e Esposende.