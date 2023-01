Mulher morre atropelada pelo próprio carro ao sair de casa com a filha menor

Uma mulher morreu atropelada pela própria viatura quando se preparava para sair de casa em Carreço, Viana do Castelo.

Segundo o Comandante dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, António Cruz, a vítima, de 54 anos, encontrava-se na companhia da filha de 10 anos e saiu da viatura para fechar o portão, quando o carro se deslocou.

"Ficou presa entre o carro e a parede", contou. O alerta para o acidente foi às 7.38 horas.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, a VMER do Alto Minho, uma viatura de suporte básico de vida.