Munícipes de Viana vão pagar mais pela recolha de resíduos 

Câmara justifica subida com o aumento de mais de 300% do valor cobrado pela Resulima.

A Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou ontem aumentos na tarifa de resíduos sólidos urbanos (RSU), justificado pelo acréscimo de "mais de 300 %" do valor pago pelo Município pela recolha nos últimos dois anos.

Segundo o presidente da Câmara, Luís Nobre, o custo por tonelada para os municípios servidos pela empresa Resulima passou "de 1,82 euros em 2020 para 26,49 euros este ano". Uma tarifa que irá agora refletir também na fatura dos consumidores com um valor fixo de 3,95 euros para utilizadores domésticos (exceto beneficiários do tarifário social), de 6,10 para comércio com produção de resíduos inferior a 200m2 e de 15 euros para os que produzem mais de 200m2. Para estaleiros e obras, a tarifa fixa passa para 20 euros e para a administração central para 25 euros. A todos os valores acrescem tarifas variáveis conforme os escalões de consumo.

Para o consumidor doméstico o aumento agora aprovado oscila "entre um euro e 1,80".

As novas tarifas foram aprovadas pela Câmara de maioria PS, com o voto contra da CDU e abstenção do PSD.

"Fomos confrontados com dois aumentos em dois anos seguidos, da ordem dos 333% em 2021 e de 236% em 2022, e não conseguimos incorporar esta subida do custo por tonelada depositada na Resulima", referiu Luís Nobre, justificando que, face a esta realidade, o Município "tem de praticar tarifários que sejam compagináveis com os custos operacionais".

Ponte de Lima obrigada a estrear tarifa



De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Luís Nobre, esta atualização de tarifas fixada com luz verde da Entidade Reguladora (ERSAR), abrangerá todos os municípios servidos pela empresa Resulima: Barcelos, Esposende, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de Lima e Viana do Castelo.

PUB

Em concelhos como Ponte de Lima, o Município irá integrar a tarifa de RSU pela primeira vez na fatura (até agora não cobrava).