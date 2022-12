Municípios custeiam ligações após fim de carreira Viana do Castelo-Porto

O fim da carreira entre Viana do Castelo e o Porto, a partir de 1 de janeiro, levou os municípios de Viana do Castelo e Esposende a custear os bilhetes para os residentes que façam ligações rodoviárias naquele percurso.

A informação foi avançada pela Auto Viação do Minho (AV Minho), no seu próprio site, informando que até 13 de janeiro de 2023 os passageiros do serviço Expresso vão beneficiar de uma tarifa especial de dois euros e que para continuarem a ter acesso ao mesmo benefício, após a referida data, devem contactar os respetivos municípios "para adquirir cartão de residente".