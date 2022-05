Nadadora Ana Rodrigues e futebolista Miguel Crespo distinguidos como atletas do ano

A nadadora Ana Rodrigues, da Escola Desportiva de Viana (EDV), que em 2021 acumulou vários títulos, entre os quais o de Recordista Nacional Absoluta e Sénior 100 metros, e o futebolista do Fenerbahçe SK (Turquia) e melhor jogador da II Liga em 2021, Miguel Crespo, foram distinguidos esta sexta-feira à noite como atletas do ano na VI Gala do Desporto de Viana do Castelo.

Ana Rodrigues e Miguel Crespo foram dois dos 10 galardoados da gala promovida pela Câmara de Viana do Castelo. E que nesta edição entregou um Prémio Especial do Município "a todas as associações e clubes desportivos que, numa época marcada pela pandemia mundial, encararam esta adversidade com resiliência e dedicação".

"Os nossos clubes e associações desportivas mostraram que o desporto foi um importante aliado na luta pandémica. Este galardão premeia assim dirigentes, associados, equipas técnicas e atletas de todos os clubes e associações pela sua superação, empenho e união", declarou o presidente da Câmara, Luís Nobre, destacando o facto de, "apesar das paragens forçadas, dos isolamentos e da falta do tão importante público", as associações e os clubes se terem empenhado "na reinvenção e continuarem motivados para a prática desportiva".

Na gala desta sexta-feira à noite, que reuniu mais de 500 pessoas no restaurante Camelo, em Santa Marta de Portuzelo, foi ainda distinguido como Treinador do Ano, Jorge Resende, que foi Coordenador Técnico e Treinador da equipa principal de basquete que milita no Campeonato Nacional da I Divisão Masculina.

Como atletas revelação do ano, receberam galardão o futebolista Tomás Silva, do Sporting Clube de Portugal em 2021, e Marta Lisboeta Araújo, que foi Campeã Nacional Salto em Comprimento Sub-18 e Sub-20, e Nacional no Heptatlo Sub-18.

Foi ainda distinguido como Dirigente do Ano, Rogério Martins, do futsal do Santa Luzia Futebol Clube. E como Equipa do Ano, a equipa sénior feminina do Voleibol Clube de Viana, que na época 2020/2021, se sagrou Campeã Nacional da 3.ª divisão.

Como Associação Desportiva/Clube do Ano foi galardoado o Darque Kayak Clube, fundado em 1994 e que conta 80 atletas federados.

PUB

O município atribuiu também um Prémio Homenagem a um professor de educação física que "treinou centenas atletas portadores de deficiência para competições nacionais e internacionais". Gregório Guisantes foi treinador na APPACDM durante 36 anos, seis dos quais em regime de voluntariado após a aposentação.

Finalmente, a gala homenageou 91 atletas que "na época desportiva passada, conquistaram títulos nacionais, europeus ou mundiais (123 no total)".

Recorde-se que Viana do Castelo será Cidade Europeia do Desporto em 2023.