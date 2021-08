Nadadora-salvadora ferida durante socorro em praia de Viana do Castelo

Uma nadadora-salvadora ficou ferida esta sexta-feira à tarde durante uma operação de socorro a dois banhistas que se encontravam "em situação de pré-afogamento" na praia da Amorosa, em Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, o alerta para o salvamento foi às 16.22 horas. As vítimas encontravam-se em zona de rochas e foram socorridas no local, tendo recusado transporte.

A nadadora-salvadora sofreu ferimentos e foi transportada para o hospital de Viana, pelas 16.49 horas. Foram mobilizados para a ocorrência dois elementos do ISN e dois operacionais com uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo.