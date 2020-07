Navio Gil Eannes prolonga dias de visitas

Hoje às 16:39 Facebook

O navio-museu Gil Eannes, em Viana do Castelo, vai prolongar os dias de abertura ao público, retomando as visitas às segundas-feiras.

Em comunicado, a fundação que gere a embarcação adianta que, após dois meses aberto ao público, com horário mais reduzido e a encerrar às segundas-feiras, o navio-museu vai abrir novamente nesses dias para visitas e em horário contínuo, entre as 10 e as 18 horas.

Desde a reabertura no passado dia 2 de junho, o número de visitantes tem "superado as expetativas". "Apesar de estar aquém dos números habituais em períodos homólogos, no mês de julho registou-se a entrada de mais de quatro mil visitantes", lê-se numa nota enviada à imprensa.

