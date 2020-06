Navio Gil Eannes reabre a visitas com perda de 50 mil euros em receitas

Hoje às 18:16 Facebook

O navio-museu Gil Eannes, em Viana do Castelo, reabre portas esta terça-feira, com restrições impostas pela pandemia da covid-19 e com uma perda de receitas, em mais de dois meses de encerramento, na ordem dos 50 mil euros.

"Por ano, tínhamos, em média, 100 mil visitantes. Com este encerramento perdemos 40% dessas pessoas. A perda de receitas geradas por esse movimento ultrapassa os 50 mil euros. É um rombo significativo no orçamento anual", reconheceu, esta segunda-feira, o vice-presidente da fundação Gil Eannes, João Lomba da Costa.

O responsável, que falava em conferência de imprensa para anunciar a reabertura do ​​​​​​​navio-museu ancorado há 22 anos na doca comercial de Viana do Castelo, explicou que, "em termos de percentagem, aquela quebra de receitas representa entre 35 e 40% do orçamento anual da embarcação, que ronda 340 mil euros".

