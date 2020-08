Navio Gil Eannes recebe projeto de dupla de DJ"s transmitido para 16 países

Hoje às 17:57 Facebook

O navio-museu Gil Eannes recebeu um projeto da dupla de DJs Mayze X Faria que vai ser transmitido esta sexta-feira, através de 39 páginas nas redes sociais para 16 países, informou, esta segunda-feira, a Câmara de Viana do Castelo.

Em causa, segundo um comunicado da autarquia, está um projeto de vídeo X Places, que "tem como objetivo unir natureza e música, dando a conhecer lugares de excelência espalhados um pouco por todo o país".

A ideia dos DJ"s surgiu em tempos de pandemia, depois do desconfinamento, unindo "tech house" à natureza. Com o projeto de vídeo X Places, querem dar a conhecer "um lugar de um distrito, cidade ou vila do nosso país onde é abraçada a natureza e a história de lugares especiais".

