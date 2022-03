Navio russo permanece fundeado há uma semana ao largo de Viana

O navio de bandeira russa, "Topaz Don", a que o grupo alemão do sector eólico, Enercon, não autorizou carregamento no porto de Viana do Castelo, continua fundeado ao largo daquela cidade. O Comandante da Capitania de Viana do Castelo, Rui Silva Lampreia, confirma a situação e refere que a embarcação permanece ali porque "está a aguardar frete por parte do armador".

Recorde-se que o navio de pequeno/médio porte, com 123 metros de cumprimento e 16 de boca, foi fundeado no dia 28 à entrada do porto com intenção de nos dias seguintes fazer um carregamento de pás para aerogeradores da Enercon, mas a empresa boicotou o transporte em solidariedade com a Ucrânia.

"A Enercon está profundamente chocada com a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, violando o Direito Internacional, e está preocupada com a ameaça à paz e estabilidade na Europa. Apoiamos as sanções e medidas impostas pelo Governo Federal Alemão, a UE e outras nações ocidentais, e atuamos sempre em conformidade com as regras", informou fonte da empresa em Portugal, referindo: "Estamos, atualmente, a trabalhar no sentido de averiguar até que ponto podemos suspender as cooperações acordadas contratualmente com empresas russas que ainda não se encontram sob os embargos impostos. Esta situação também se aplica a navios de companhias de navegação internacionais que navegam sob a bandeira russa".

Após recusa de carregamento pela empresa que possui duas unidades em Viana do Castelo, o "Topaz Don" recebeu instruções da autoridade marítima para se afastar da costa "devido ao agravamento do estado do mar" no passado dia 3. Permanece à vista a partir da cidade de Viana do Castelo e tem despertando curiosidade em terra, chegando mesmo a ser confundida com um submarino, como adiantou o próprio Comandante Rui Lampreia.