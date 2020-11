Navios de Mário Ferreira construídos em Viana navegam até Lisboa

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:29 Facebook

O empresário Mário Ferreira anunciou, para esta quarta-feira, a chegada a Lisboa, em simultâneo, de dois navios cruzeiro construídos nos estaleiros de Viana do Castelo.

"Amanhã (hoje), dia 4, pelas 11h00, teremos a chegada a Lisboa dos dois belos navios de cruzeiro construídos em Portugal, World Explorer e World Voyager. Navegarão lado a lado até ao novo terminal de cruzeiros, onde permanecerão até ser possível reiniciar a atividade outra vez, se tudo correr bem lá para Abril 2021", anunciou no Facebook.

Em comunicado, a empresa de Mário Ferreira adiantou que a deslocação dos navios para o porto de Lisboa prende-se com a necessidade de libertar espaço nos estaleiros da West Sea, em Viana do Castelo, para "início dos trabalhos de conclusão do terceiro e quarto paquetes daquela frota oceânica".

"Num ano que tem sido particularmente difícil para a indústria de cruzeiros, colocando em risco algumas das maiores empresas do setor e milhares de empregos a nível mundial, as empresas da MysticInvest, holding portuguesa que agrega a Mystic Cruises, mantiveram em curso os seus planos de expansão, com uma forte aposta no desenvolvimento e construção naval, reforçando a sua posição no mercado mundial de cruzeiros", lê-se no comunicado da empresa.

Os navios têm capacidade para 200 passageiros e 130 tripulantes, para navegar na Antártida e no Ártico, e realizar cruzeiros transatlânticos.