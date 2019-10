Nina, a cadela bombeira que é estrela de calendário solidário 2020

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:35, atualizado às 15:38 Facebook

Foi lançada uma nova edição do calendário solidário da cadela Nina, a mascote dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo.

Este ano, a receita apurada com a venda (cada um custa 3,5 euros) reverterá para a APPACDM, a associação protetora de animais Vila Animal e para a própria corporação. Foi lançada uma primeira edição do calendário 2020, com 400 exemplares, renovável se necessário. O objetivo dos promotores é "superar os valores do ano passado".

A cadela Castro Laboreiro foi adotada pelos Bombeiros Voluntários de Viana em 2015, depois de ter sido encontrada perdida em Carreço. Tornou-se uma estrela nas redes sociais, como "Nina A bombeira". Todos os anos, por altura do Natal, os bombeiros passaram a lançar um calendário solidário para angariar fundos para a própria corporação e ajudar outras instituições.

Na página de Facebook, gerida pelos bombeiros Paulo Camelo, Rafael Ferreira e Sofia Carvalho, a Nina dá conta do seu dia-a-dia, cumprimenta os seus mais de 18 mil seguidores e apela e agradece as contribuições. "Este ano temos mais um parceiro para ajudar porque também tenho de pensar nos humanos. Sendo assim metade do valor [angariado com o calendário 2020] é para a minha casa, um quarto para a Vila Animal de Viana e outro para a APPACDM de Viana.

Quem quiser pode adquirir através da minha página ou passando na minha casa", diz a cadela bombeira.