Noite de incêndios no Alto Minho

Vários incêndios estão ativos, esta quinta-feira à noite, na região do Alto Minho, sendo que aquele que causa maior preocupação lavra desde as 19.15 horas em Anhões, Monção.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, os bombeiros estão a ter dificuldade no acesso ao local, pelo que o combate "está demorado".

O fogo está a ser combatido por 18 operacionais com sete viaturas dos Bombeiros de Monção e GNR.

Elementos da junta de freguesia e dos baldios também estão no local com equipamento de combate às chamas, que chegaram a lavrar em duas frentes, estando uma já dominada. Os meios estão a intervir "apenas através de acessos apeados".

Esta noite lavram também incêndios em vários pontos de Valença e Paredes de Coura.