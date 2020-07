Nova administradora executiva da Águas do Alto Minho assume funções a 3 de agosto

A empresa Águas do Alto Minho (AdAM) anunciou esta terça-feira o nome da substituta de Inês Alves, a administradora executiva que se demitiu. Segundo comunicado da empresa, Fernanda Maria Sousa Machado, engenheira, assumirá funções no dia 3 de agosto.

A nova administradora executiva "exerce atualmente funções na Câmara Municipal de Matosinhos, tendo anteriormente exercido funções nos serviços municipalizados de água e saneamento do município".

"A cooptação da nova administradora decorre do pedido de renúncia ao cargo apresentado pela administradora executiva engenheira Inês Ferreira Alves, que invocou razões do foro particular", informa a AdAM.

Aempresa iniciou em janeiro a concessão do abastecimento de água em sete municípios do distrito de Viana do Castelo. A saída de Inês Alves, administradora desde o inicio, acontece num contexto de contestação à firma, que assumiu "15 mil erros de faturação" em janeiro e fevereiro. A empresa está dimensionada para servir 100 mil habitantes.