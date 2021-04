Nova passagem desnivelada em Carreço concluída em setembro

Uma passagem desnivelada, inferior à linha do caminho de ferro em Carreço, Viana do Castelo, está em construção e deverá estar concluída em setembro.

A empreitada, que representa um investimento de 1,389 milhões de euros, foi visitada esta sexta-feira pelo secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado. Segundo fonte da Câmara Municipal de Viana do Castelo, é objetivo daquela intervenção "reforçar a segurança ferroviária da Linha do Minho e o fluxo rodoviário na freguesia em articulação com a estrada nacional".

"Trata-se de uma obra que pretende dar resposta às necessidades de mobilidade da freguesia de Carreço, nomeadamente aos utilizadores da Rua das Cachadas e interior da freguesia", refere, informando que "a empreitada implica a criação de arruamentos, pavimentos e sinalização da passagem desnivelada para supressão da atual passagem de nível".

A nova zona de atravessamento inferior "terá uma faixa de rodagem com 5,50 metros e duas vias de trânsito, sendo uma para cada sentido".

Em junho de 2005, foi assinado entre a Câmara de Viana e a Refer "um protocolo que visava a eliminação de todas as passagens de nível, processo em que as duas entidades investiram mais de 15 milhões de euros", informa aquela autarquia, adiantando que, desde aí, foram construídas "14 novas passagens desniveladas" e encerrados em definitivo ou parcialmente "uma dezena de atravessamentos, num processo concluído em 2010".