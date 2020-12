Nova unidade de saúde vai nascer em Viana do Castelo

A Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou esta terça-feira um protocolo com a Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) para a construção de uma nova Unidade de Cuidados de Saúde Primários no concelho.

O equipamento deverá começar a ser construído até ao próximo verão, na Praça Minho-Lima, em Meadela, num terreno expropriado para o efeito pela autarquia e representa um investimento de cerca de 1,5 milhões de euros. Segundo o vereador da Promoção da Saúde, Ricardo Rego, a unidade "de última geração" está "dotada de todos os funcionalismos necessários para as pessoas estarem nas instalações sem problemas".

"Estará adaptada às novas realidades", declarou Ricardo Rego, referindo que o equipamento servirá, não só a própria freguesia de Meadela e as limítrofes, como uma franja de população alargada a outras zonas do concelho.

A concretização deste antigo anseio dos habitantes daquela localidade será partilhada pela ULSAM, que assume a elaboração do projeto e pela Câmara de Viana do Castelo, com a execução da obra. O investimento será alvo de uma candidatura a fundos comunitários. O município financiará a componente nacional e os arranjos exteriores, no valor de 225 mil euros.