Nova unidade geriátrica cria 60 postos de trabalho em Viana do Castelo

O Hospital Particular de Viana do Castelo vai instalar uma nova unidade geriátrica e criar 60 postos de trabalho.

A Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou, esta quarta-feira, em reunião do executivo, a atribuição ao promotor de um benefício de isenção de Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis (IMT).

De acordo com a proposta apresentada pelo autarca Luís Nobre, "no âmbito do seu processo de crescimento e consolidação, o Hospital Particular pretende instalar, no nosso concelho, um empreendimento vocacionado ao público sénior e unidade clínica de ambulatório".

"Este novo investimento, que rondará os oito milhões de euros, dotará a empresa dos meios necessários para a implementação do projeto, sendo que 1,255 milhões de euros correspondem ao valor da aquisição do terreno, com a consequente criação de cerca de 60 postos de trabalho", indica a proposta agora aprovada.

"Tendo em consideração a criação de dezenas de postos de trabalho", o executivo validou a concessão do benefício fiscal de isenção total do IMT devido pela transmissão do direito de propriedade do referido prédio.

A nova unidade deverá ser instalada na Avenida Capitão Gaspar de Castro, uma das principais artérias da cidade. A direção do hospital já informara que "o projeto contempla a execução de um hotel sénior com 40 quartos individuais e 20 duplos, totalizando uma ocupação máxima de 80 hóspedes e, uma unidade clínica com serviços de fisioterapia, gastroenterologia, e o alargamento do ambulatório com todas as especialidades".

O Hospital Particular de Viana do Castelo tem como objeto social a prestação de serviços médicos e de enfermagem com internamento, bloco operatório e sala de recobro.