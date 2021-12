Nove tripulantes de pesqueiro em isolamento no porto de Viana do Castelo

Nove tripulantes estão em isolamento, há oito dias, a bordo de uma embarcação de pesca no porto de Viana do Castelo. Dois pescadores, naturais da Indonésia, testaram positivo à covid-19. Um terceiro apresentou "sintomas severos" e foi evacuado por via aérea do pesqueiro, pertencente ao armador António Cunha de Viana do Castelo, no passado dia 18.

Este último já terá tido alta e encontra-se em casa a recuperar, segundo adiantou este domingo ao JN o Comandante do Porto de Viana do Castelo, Rui Silva Lampreia.

"Quando fomos informados desta situação, a embarcação encontrava-se a 430 milhas a oeste de Portugal continental e dirigia-se para Viana do Castelo, sob orientações do CODU Mar, que é o médico que trata de situações urgentes no mar", relatou aquele responsável, referindo que o pesqueiro "chegou a terra no dia 19 por volta das 15 horas horas". Adiantou que "a situação está a ser coordenada pelo Delegado de Saúde do Alto Minho e pelo armador e desde então têm vindo a testar a população".

"Já fizeram dois testes. Na terça e na quinta-feira, e comprovaram-se dois casos positivos que se mantêm ainda. Nestas circunstâncias, a população tem-se mantido em isolamento profilático por decisão do Delegado de Saúde", afirmou.

A embarcação de pesca costeira de nome "Nossa" encontra-se atracada no porto de Viana do Castelo. A tripulação encontra-se estável. As autoridades marítimas estão a fazer o acompanhamento da situação.