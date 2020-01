Novo aterro sanitário do Vale do Lima e Baixo Cávado em 2021

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:26 Facebook

O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa, anunciou esta quinta-feira que o novo aterro sanitário do Vale do Lima e Baixo Cávado, em construção em Barcelos, vai entrar em funcionamento em 2021.

O equipamento substituirá o que funciona em Viana do Castelo desde 1999 e onde, segundo o autarca, "já decorrem paralelamente trabalhos de selagem" daquele espaço.

A nova unidade de valorização de resíduos sólidos está a ser construída em Paradela, Barcelos. "É uma nova unidade tecnologicamente mais avançada, foi objeto de uma candidatura a este Quadro Comunitário, foi aprovada e estamos a falar de um investimento da ordem dos 30 milhões de euros", disse José Maria Costa, prevendo que o novo aterro sanitário entre em funcionamento em 2021, prazo de execução de obra e de capacidade do atual aterro.

O aterro sanitário do Vale do Lima e Baixo Cávado é gerido pela Resulima, sociedade que tem como acionistas as câmaras de Barcelos, Esposende, Viana do Castelo, Ponte de Lima, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez.

Em declarações aos jornalistas, no final da reunião do executivo, onde foi questionado sobre a situação do aterro por um cidadão, José Maria Costa disse que o "estado da arte", projeto, trabalhos de transição e construção do novo serão apresentados pela Resulima, no dia 28 de fevereirol numa sessão da Assembleia Municipal de Viana do Castelo.