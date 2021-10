Novo autarca de Viana do Castelo em isolamento após testar positivo

O novo presidente da Câmara de Viana do Castelo, Luís Nobre (PS), está a cumprir isolamento, após ter testado positivo à covid-19.

A informação foi divulgada este sábado de manhã pela Câmara nas redes sociais, informando que o autarca, recém-eleito pela primeira vez, "se encontra praticamente assintomático" e "assumirá todas as funções em regime de teletrabalho" enquanto estiver isolado.

"Luís Nobre deixa uma mensagem de esperança e de alerta para a necessidade de continuarmos a assumir uma atitude de vigilância e de negação a comportamentos de risco", lê-se no comunicado da autarquia, que informa também que "foram ainda ativadas, em coordenação com a autoridade de saúde, todas as diligências de rastreabilidade internas e externas para controlo de eventuais cadeias/focos de infeção/transmissão".