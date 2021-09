Novo Bispo de Viana toma posse a 27 de novembro

A Diocese de Viana do Castelo anunciou esta quarta-feira que o novo Bispo D. João Evangelista Pimentel Lavrador tomará posse no dia 27 de novembro.

O sucessor de D. Anacleto Oliveira, que morreu num trágico acidente de viação a 18 setembro de 2020, será empossado numa cerimónia prevista para as 12 horas no Centro Pastoral Paulo VI, e fará a sua Entrada Solene na Sé Catedral de Viana do Castelo no dia 28 de novembro, pelas 15.30.

A informação foi avançada pela Diocese, após reunião do Administrador Diocesano, Monsenhor Sebastião Pires Ferreira, com D. João Lavrador, onde foram "abordados temas relativos à vida da Diocese".

A nomeação do novo Bispo foi anunciada a 21 de setembro. D. João Lavrador era, desde 2015, Bispo de Angra no Açores. Desde 2017 é Presidente da Comissão Episcopal da Cultura, dos Bens Culturais e das Comunicações Sociais. Irá, agora, suceder a D. Anacleto praticamente um ano após a sua morte.

D. João Evangelista Pimentel Lavrador nasceu a 18 de fevereiro de 1956, em Seixo, concelho de Mira, diocese de Coimbra. Após a ordenação sacerdotal em Coimbra, a 14 de junho de 1981, foi colocando como vice-pároco na paróquia de Pombal onde se dedicou especialmente à pastoral juvenil.

Em 1984, trabalhando no Secretariado Diocesano da pastoral Juvenil, revela-se um valioso colaborador do Bispo. Em 1986 integra o Conselho presbiteral sendo escolhido para Secretário. Em setembro de 1988 vai para Salamanca obtendo aí a Licenciatura em teologia Dogmática. A 24 de setembro de 1991 é nomeado Reitor do Seminário de Coimbra terminando, em 1993, o Doutoramento.

Em 21 de setembro de 1997 passa a exercer o cargo de Pró-Vigário geral da Diocese e é designado membro do Conselho Episcopal e seu Secretário. A 19 de outubro de 1998 é nomeado Diretor do Instituto Universitário Justiça e Paz e coordenador da pastoral universitária de Coimbra.

Em 11 de agosto de 1999 é nomeado Cónego do Capítulo da Catedral e Capelão do Carmelo de Coimbra. Entretanto, a Conferência Episcopal Portuguesa designa-o Secretário da Comissão Episcopal da Cultura, dos Bens Culturais e das Comunicações Sociais. A 7 de maio de 2008 é nomeado Bispo Titular de Luperciana e Auxiliar do Porto.