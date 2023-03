Novo serviço intermunicipal de transportes vai ligar zonas empresariais do Alto Minho

O novo serviço intermunicipal de transporte de passageiros nos municípios do Alto Minho, poderá entrar em funcionamento ainda em 2023 e irá conectar as zonas empresariais da região.

A informação foi avançada, esta segunda-feira, pelo presidente da câmara de Viana do Castelo, Luís Nobre (PS), no final de uma reunião do executivo, onde foram aprovadas peças de procedimento necessárias ao lançamento do concurso público pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, para contratação do serviço por um período experimental de três anos (com possibilidade de renovação por mais um).

O processo encontra-se na fase de aprovação dos procedimentos concursais, caderno de encargos e minuta de acordo do agrupamento de entidades adjudicantes, pelos dez municípios da região, que vão ser servidos pelo "novo modelo" de transporte coletivo de passageiros (Viana do Castelo, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Paredes de Coura, Melgaço, Monção, Valença, Vila Nova de Cerveira e Caminha).

O executivo municipal de Viana do Castelo já aprovou esta segunda-feira, assim como uma dotação financeira de cerca de 8,5 milhões para o período 2023-2027, contando com os votos contra da vereadora da CDU, Cláudia Marinho, e a abstenção de Ilda Araújo Novo do CDS.

"Estas peças que fazem parte do processo concursal concretizam efetivamente uma rede supramunicipal, uma melhoria significativa da rede dentro do município, e por isso é que vamos assumir um compromisso superior a 8,5 milhões para os próximos três anos", afirmou o autarca socialista Luís Nobre, garantindo que o serviço a prestar na região prevê "uma incorporação de novos circuitos e mais frequências". "Não temos circuitos nos parques empresariais e vamos ter", indicou, considerando em reação ao voto contra da CDU que o que está em cima da mesa é "um serviço que até hoje não existia e que pode não ser ideal ou suficiente, mas isso só pode ser avaliado após a sua concretização".

Garantiu ainda que, dependendo da celeridade das câmaras e assembleias municipais do Alto Minho no cumprimento das formalidades necessárias ao concurso público, será possível iniciar as novas rotas ainda em 2023. "Estamos a trabalhar nesse sentido. Se todos os municípios forem tão céleres como nós e se não houver reclamações [no âmbito do concurso], há todas as condições para este ano implementarmos esse serviço", concluiu.