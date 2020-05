O beatlemaníaco de Viana que é estrela no metro do Porto

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Victor Coutinho, 64 anos, empresário de ourivesaria em Viana do Castelo, tem mais de 40 mil discos. Mais de quatro mil são dos Beatles. A coleção deu origem a um conteúdo que está esta semana a ser exibida pela Metro TV nas nove estações do metropolitano do Porto.

O melómano, apaixonado pela banda rock de Liverpool, formada nos anos 60 por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, virou estrela do canal televisivo do metro do Porto.

"Tem cerca de um milhão de visualizações diárias", disse hoje o beatlemaníaco, adiantando que a reportagem começou a ser emitida na segunda-feira, 38 vezes por dia, e que sairá do ecrã à meia-noite do próximo domingo. O vídeo, com cerca de 15 minutos, foi desenvolvido pela empresa portuense Lovely Castle, "durante o período de confinamento por causa da covid-19".

"Fui contactado pelas jornalistas Helena Castro e Glória Neves da Lovely Castle, para fazer uma matéria sobre a minha coleção discográfica e sobre os Beatles. Aceitei, como sempre, até porque procuro, por uma questão estratégica, divulgar Viana do Castelo, como capital da Beatlemania", contou Victor Coutinho de 63 anos, que se iniciou aos 12 como colecionador de discos. "Dos Beatles, tenho para cima de quatro mil discos, louças, relógios, canetas, roupas e todo o tipo de objetos. O primeiro que comprei foi o 'She loves you'. Tenho peças raras e alguns assinados pelo Paul McCartney", afirmou, referindo que "quem viajar no Metro do Porto, viaja com os Beatles e com Viana".

Em 2016, o colecionador realizou a exposição "Beatles" no Museu do Traje de Viana do Castelo, que foi visitada por cerca de 20 mil pessoas. É sua vontade que seja criado em Viana do Castelo "um museu dos Beatles". para o qual afirma estar disponível para "ceder gratuitamente por tempo indeterminado o seu espólio".