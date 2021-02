O caso "raríssimo" dos gémeos que nasceram com covid em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 09:09 Facebook

Dois rapazes gémeos, que nasceram, no dia 31 de janeiro, na Maternidade de Viana do Castelo com 34 semanas, acusaram positivo no teste à covid-19.

Os bebés estão na incubadora, estáveis e sem necessidade de suporte ventilatório. A mãe, com 38 anos, entrou positiva no serviço e, após o parto de cesariana, já na altura de ter alta clínica, começou a manifestar sintomas. O estado de saúde agravou-se e continua internada em vigilância. A confirmar-se o contágio pela mãe, trata-se de um fenómeno "raríssimo" no Mundo.

Segundo a diretora da Maternidade, Paula Pinheiro, o caso está a ser seguido pelo Instituto Ricardo Jorge e poderá tratar-se de uma situação de contágio de mãe para filho. "Já analisámos a placenta, as membranas da placenta e o leite materno. Neste momento já nos restam poucas dúvidas de que foi uma transmissão vertical", declarou.