Obras condicionam trânsito na Ponte Eiffel de Viana do Castelo na próxima semana

A Câmara Municipal de Viana do Castelo anunciou esta sexta-feira que, devido a uma intervenção no pavimento, o trânsito na Ponte Eiffel ficará condicionado durante quatro dias.

As restrições vão afetar apenas uma faixa de rodagem, durante o período noturno na próxima semana.

"No âmbito das Obras de Beneficiação do pavimento nas juntas de dilatação e ramas de acesso da Ponte Eiffel, está previsto o corte parcial de uma faixa de circulação com trânsito alternado entre as 22 horas e as 3 horas na semana de 15 a 19 de junho", informou aquela autarquia.