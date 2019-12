Obras de conservação na Citânia de Santa Luzia avançam em janeiro

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:19 Facebook

A Citânia de Santa Luzia em Viana do Castelo vai ser alvo de obras de conservação em janeiro. A intervenção durante meio ano vai incidir na estabilização e restauro das alvenarias dos diferentes sistemas estruturais do povoado.

Trata-se de um investimento de 100 mil euros que será suportado pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, conforme estabelecido num protocolo de colaboração celebrado com a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN).

A Citânia de Santa Luzia foi classificada como Monumento Nacional em 1926. Situa-se monte de Santa Luzia, sobranceiro à cidade de Viana do Castelo e encontra-se aberta ao público desde 1994, integrando-se num conjunto de estações arqueológicas existentes no norte de Portugal.

Além de ruínas, a Citânia dispõe de um edifício de entrada, desenhado pela arquiteta Paula Santos, para apoio dos visitantes.