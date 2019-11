Obras de quase dois milhões na Escola do Monte da Ola a partir da Páscoa

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:48 Facebook

A Câmara de Viana do Castelo aprovou, esta quinta-feira, o lançamento do concurso público para a obra de requalificação da EB 2,3 Secundária de Monte da Ola.

Segundo o autarca, a escola, situada em Vila Nova de Anha, "estava identificada como uma das prioridades no concelho", e deverá avançar "na Páscoa de 2020". "Tivemos o apoio de um um milhão de euros do FEDER, vamos investir um 1,9 milhões e, portanto, a Câmara colocará do seu próprio orçamento no próximo ano, 900 mil euros, para que se possa fazer uma intervenção com a dignidade que a escola merece", declarou José Maria Costa, no final da reunião do executivo municipal desta quinta-feira, referindo que a empreitada implicará "uma intervenção profunda" do edifício escolar.

"Vamos fazer a substituição de todas as coberturas em fibrocimento, a refuncionalização de balneários e instalações sanitárias, alterações na cantina e cozinha, e a substituição de todas as infraestruturas das redes de águas pluviais, saneamento e também de iluminação pública", adiantou, acrescentando que será criado um "espaço coberto" nas entradas e saídas do estabelecimento.

Além disso, a obra incluirá criação de sanitários para pessoas com deficiência e ainda melhorias a nível da mobilidade, com instalação "de uma rampa entre o edifício central e o pavilhão desportivo, que permitirá acessibilidade contínua para todas as pessoas". A área exterior do edifício escolar será também alvo de intervenção, com apoio da junta de freguesia local, para "melhoramento das áreas de estacionamento e de circulação".