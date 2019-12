Oito tratores de lenha para alimentar fogueira até ao ano novo em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:11 Facebook

Uma fogueira gigante foi acendida este sábado à tarde para ficar a arder dia e noite até dia 1 de janeiro, no Largo das Neves, que une três freguesias de Viana do Castelo.

Para manter o fogo estão garantidos "mais de oito tratores de lenha e cepos", segundo fonte do grupo Lenhadores do Largo, que organiza a iniciativa.

O objetivo é promover o convívio à volta da fogueira. "Haverá muita e boa animação, bem como bons e diversos petiscos. Não faltarão as chouriças especiais feitas pelos próprios lenhadores nem o novo e original mobiliário para o conforto daqueles que quiserem desfrutar da fogueira, de uma boa conversa e de uns bons petiscos bem regados", afirmam os organizadores na página do evento (Fogueira de Natal) no Facebook.

E acrescentam: "Os Lenhadores do Largo procuram, também, através desta iniciativa, contribuir para a dinamização, promoção e envolvência das três comunidades que se encontram no Largo das Neves". O local é ponto de união das freguesias de Mujães, Vila de Punhe e Barroselas/Carvoeiro, no concelho de Viana do Castelo.