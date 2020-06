Olegário Gonçalves eleito líder da Distrital do PSD de Viana

Olegário Gonçalves foi eleito, este sábado, líder da Distrital do PSD de Viana do Castelo.

À eleição para os Órgãos Distritais apresentou-se uma lista única, encabeçada pelo atual vereador da Proteção Civil e Ambiente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. Num universo de 1262 militantes, foram votar 601, dos quais 54 em branco e os restantes, 90,3%, em Olegário Gonçalves.

Após a contagem dos votos, ao início da noite, o novo líder distrital, que sucede a Carlos Morais Vieira, louvou o facto de "48% dos votantes do distrito terem participado nestas eleições".

"Foi muito boa a percentagem de votação, porque, sendo lista única, é mais difícil mobilizar os militantes. Agradeço aos que votaram e confiaram nesta equipa. É de louvar o esforço que fizeram para votar", comentou, referindo que os seus objetivos na liderança do PSD no distrito de Viana do Castelo, "é ganhar, ganhar, ganhar".

"Queremos manter as Câmaras Municipais que temos (Monção, Ponte da Barca, Valença e Arcos de Valdevez) e aumentar ao número de Juntas e Câmaras", disse, adiantando que "Viana do Castelo é um objetivo".

"Logo a seguir à tomada de posse vamos tentar encontrar um candidato para ganhar Viana", afirmou.

A Câmara de Viana do Castelo é detida pelo PS desde 1993, após derrota do social-democrata Branco de Morais pelo socialista Defensor Moura. Atualmente é presidida pelo também socialista José Maria Costa, que cumpre o seu último mandato.