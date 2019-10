Onda solidária para ajudar tratamentos de jovem mãe "Rosália"

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:22 Facebook

"Juntos pela Rosália" é um movimento solidário para ajudar aos tratamentos de uma jovem mãe, que está a atingir grandes proporções nas redes sociais e também com adesão da população a ações no concelho de Viana do Castelo.

Rosália, natural de Deocriste (Viana) padece de um adenocarcinoma do colon e, segundo a página oficial do movimento no Facebook, está a ser tratada na Fundação Champalimaund.

"Os custos são muito elevados e ela precisa da nossa ajuda para que o seu sonho de ser mãe se prolongue e consiga viver", apela o movimento. Para apoiar Rosália foi aberta uma conta e este domingo realizaram-se já espetáculos musicais, um almoço e uma caminhada solidários, com muita adesão.

E, entre outras iniciativas, estão previstos para o próximo fim-de-semana peditórios em várias paróquias da região, à porta de igrejas no fim das missas.