Orbitur mantém aberto parque de campismo à revelia da Câmara de Viana

A Orbitur anunciou que o parque de campismo, que gere há 60 anos no Cabedelo, em Viana do Castelo, está a funcionar desde 11 de março. A informação foi veiculada em comunicado, em reação às declarações proferidas esta terça-feira pelo presidente da Câmara de Viana, Luís Nobre, sobre o facto do referido parque poder não abrir este verão, por causa de uma ação judicial instaurada pelo grupo do setor do campismo e caravanismo.

"No corrente ano, de 2023, o Parque encontra-se aberto ao público, desde 11 de março último e até 9 de Outubro, observando-se, como é habitual, um período de encerramento durante a época baixa, sensivelmente entre meados de outubro e meados de março", informa a Orbitur, referindo que o grupo "procurou por todos os meios ao seu alcance obter esclarecimentos diretamente com a câmara municipal, face a irregularidades ocorridas no âmbito do último concurso público para a exploração do Viana Camping", a que a este "se apresentou cumprindo os termos do mesmo", lê-se na missiva partilhada.

"Foi perante a falta de resposta e face a várias diligências feitas junto dos serviços da câmara de Viana e a inexistência de despacho de prorrogação do referido concurso público, que a Orbitur se viu obrigada a recorrer ao Tribunal, mas não sem que antes, por mais do que uma vez, tenha solicitado reunir com o Sr. Presidente da Câmara", acrescenta a empresa.

PUB

Em causa está o polémico concurso para a renovação da concessão do parque de campismo realizado em 2022 e que a autarquia acabou por suspender, apesar de a Orbitur ter apresentado proposta. O grupo recorreu ao Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto alegando "irregularidades" no procedimento.

Esta terça-feira, após reunião do executivo camarário, Luís Nobre declarou que a ação judicial veio "condicionar" o processo para a abertura a tempo da próxima época balnear.

"O executivo sempre teve bom senso relativamente a este assunto e agora temos que esperar pelo tempo dos tribunais. Não foi nossa iniciativa tomar essa diligência [ação em tribunal]", afirmou Luís Nobre, referindo, quando questionado pelos jornalistas, sobre a reabertura, que "já se percebeu que vai ser difícil, só se a entidade desistir [da ação] e tivermos condições de retomar" o processo da concessão.

O "Jornal de Notícias" tentou esta quarta-feira obter reação junto da Câmara de Viana do Castelo, ao comunicado da Orbitur, mas sem êxito até ao momento.