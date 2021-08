Os candidatos dos partidos à Câmara de Viana do Castelo

O atual presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa, conclui um ciclo de três mandatos consecutivos e ficou impedido de se recandidatar. O cabeça de lista do PS será por isso Luís Nobre, vereador com o pelouro do Urbanismo.

Pelo PSD, em coligação com o CDS-PP, concorre Eduardo Teixeira, antigo vereador em Viana e hoje deputado na Assembleia da República. A antiga vereadora e ex-deputada centrista na Assembleia da República, Ilda Araújo Novo, deverá integrar a lista como número três.

Candidatam-se ainda, pela CDU, a atual vereadora Cláudia Marinho, e pelo Iniciativa Liberal Maurício Antunes da Silva.

Na corrida como independente está também um antigo vereador social-democrata na Câmara de Viana, Rui Martins. Inicialmente foi apoiado pelo Nós Cidadãos, mas o partido rompeu com a candidatura após apresentaçao das listas em Tribunal. A mesma foi recusada por um alegado erro processual. Rui Martins apostou então no apoio do Aliança.

Entretanto, o Nós Cidadãos avançou com candidatura própria encabeçada por Paula Veiga, atual vereadora, eleita pelo PSD, mas que recentemente se desvinculou do partido, mantendo-se no cargo como independente. Paula Veiga foi um dos rostos que, num primeiro momento, ainda com o Nós Cidadãos, surgiram ao lado candidato Rui Martins.

O Bloco de Esquerda (BE) concorre com Jorge Teixeira, como cabeça de lista à Câmara. Arquiteto de profissão, é repetente na corrida e atualmente ocupa o lugar de deputado do partido na Assembleia Municipal de Viana do Castelo.

E o Chega candidata à Câmara a líder distrital daquele partido, Cristina Miranda, professora de profissão.