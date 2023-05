Os irmãos Pimentel "inventaram" pilhas que funcionam a água

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O edifício do Seminário Diocesano de Viana do Castelo transformou-se esta quinta-feira, num grande laboratório de ciência, como todo o tipo de experimentos. Desde tentativas de colocar baterias a funcionar a água e gerar energia pelo movimento de uma bicicleta, a "inventar" uma armação de óculos com beatas de cigarros recicladas ou uma fórmula para a preservação de corais marinhos.

Cerca de um milhar de alunos do pré-escolar ao ensino secundário, oriundos de várias zonas do país, participaram na 11ª edição da Feira de Ciência Hands-on Science, um certame organizado pelo Colégio do Minho em parceria com a rede Internacional Hands-on Science, e apoio de docentes de universidades e da Sociedade Portuguesa de Ótica e Fotónica.

"Nós quisemos reproduzir uma pilha com água salgada. Pesquisamos na Internet e achamos interessante. Depois concluímos que o sal reduzia a tensão e nós queríamos aumentar. Fizemos com água simples e conseguimos 6 volts, mas agora só estamos a conseguir 3 volts. A água já está aqui há algum tempo. Deu errado", comentou José Pimentel, "cientista" em colaboração com o irmão João.