Padre afasta candidatos às autárquicas de funções nas suas paróquias

O pároco de Cardielos, Serreleis, São Salvador da Torre e Vila Mou, em Viana do Castelo, está a apelar ao afastamento dos candidatos às próximas eleições autárquicas que exerçam funções ligadas à Igreja nas suas paróquias.

Em comunicado divulgado no domingo no boletim paroquial, o sacerdote Tiago Rodrigues, 33 anos, defende que, em prol da "neutralidade da igreja", todos os membros "da Fábrica da Igreja, Confrarias ou Direção e Conselho Fiscal do Centro Social Paroquial" que optem por integrar listas "devem suspender as suas funções nos cargos paroquiais". Apela também "aos Ministros Extraordinários da Comunhão que se abstenham de qualquer movimento público de apoio a qualquer candidato".

Ao JN, o padre Tiago explicou que "é a primeira vez" que assume esta posição, já que noutras eleições anteriores não detinha as referidas quatro paróquias. E referiu que a sua intenção, ao torná-la pública para os paroquianos, é "separar as águas, entre a Igreja e a política". O sacerdote sublinha que o apelo aos candidatos para que se afastem dos cargos paroquiais diz apenas respeito ao período eleitoral e que, "caso não sejam eleitos, poderão regressar". "Os eleitos não podem", afirmou, comentando que "não sentiu até agora qualquer contestação" face ao posicionamento.

"Em ano de eleições autárquicas e em tempo de preparação das listas concorrentes, é dever do pároco comunicar o seguinte: a igreja mantém a neutralidade em relação a qualquer candidatura política. Aos sacerdotes é expressamente proibido assumirem cargos políticos ou manifestarem publicamente alguma ideologia ou agrado/desagardado por alguma candidatura, sobretudo no decorrer das Celebrações Litúrgicas", pode ler-se na missiva, em que o sacerdote exorta ainda os fiéis que se candidatem a fazerem "uma campanha construtiva e limpa, promovendo o confronto de ideias e nunca de pessoas".