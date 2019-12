Pai e filha escapam ilesos a capotamento sobre vedação em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:28, atualizado às 18:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com cerca de 67 anos e a filha, de 20, escaparam esta quarta-feira praticamente ilesos ao capotamento do carro em que seguiam, depois de terem sido abalroados por um camião, na Estrada Nacional 13, em Viana do Castelo.

Ao que o JN apurou, o pesado embateu contra o carro, que galgou uma vedação na berma da via e capotou para um campo agrícola junto à berma em São Romão de Neiva. Apesar da queda aparatosa, pai e filha sofreram apenas ferimentos ligeiros.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, o acidente ocorreu cerca das 12.40 horas, tendo as duas vítimas sido transportadas para ser assistidas no hospital local. Prestaram socorro 11 operacionais com quatro viaturas dos Bombeiros Sapadores e Voluntários, e militares da GNR de Viana do Castelo.