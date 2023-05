Parlamento debate fim da empresa de água do Alto Minho

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Petição pública com 10 mil assinaturas e projetos de resolução do PCP e BE reivindicam regresso do serviço aos municípios.

Uma petição pública e dois projetos de resolução, do PCP e do Bloco de Esquerda (BE), a reivindicar a remunicipalização do serviço público de abastecimento de água na região do Alto Minho vão amanhã, sexta-feira, ser debatidos na Assembleia da República (AR).

Em causa está a continuidade da empresa Águas do Alto Minho, criada em 2020 pelo grupo Águas de Portugal, em parceria com sete municípios do distrito de Viana do Castelo. E cuja entrada em atividade, além de ter sido contestada por partidos políticos e população, ficou marcada por episódios de hiperfaturação, atrasos na emissão de faturas e falhas no atendimento aos munícipes. Ao fim de quatro meses, a empresa teve mesmo de suspender a faturação, após ter detetado "erros" que afetaram cerca de 15 mil clientes. Sucederam-se várias iniciativas de protesto, incluindo manifestações da população na rua, contra os eventuais aumento das tarifas e má prestação do serviço.