Parque de campismo envolto em polémica em Viana do Castelo não deverá abrir este verão

O parque de campismo que foi gerido durante cerca de 60 anos pela Orbitur, no Cabedelo, em Viana do Castelo, não deverá abrir no próximo verão.

Segundo o presidente da câmara de Viana do Castelo, Luis Nobre, a ação judicial apresentada pela Orbitur, que aponta "irregularidades" no concurso para renovação da concessão do parque, veio "condicionar" o processo para abertura na próxima época balnear.

As declarações do autarca foram feitas esta terça-feira, no final da reunião do executivo municipal, onde o tema do parque de campismo Viana Camping voltou a ser alvo de polémica, com o PSD/CDS a questionar a atuação da autarquia no que toca ao procedimento concursal que decorreu no verão de 2022 e acabou por ser anulado, apesar de a Orbitur ter apresentado proposta de renovação. A CDU apelou "ao bom senso e entendimento" entre as partes.

PUB

"O executivo sempre teve bom senso relativamente a este assunto e, agora, temos que esperar pelo tempo dos tribunais. Não foi nossa iniciativa tomar essa diligência [ação em tribunal]", afirmou Luís Nobre, referindo, quando questionado pelos jornalistas sobre a reabertura este verão, que "já se percebeu que vai ser difícil". "Só se a entidade desistir [da ação] e tivermos condições de retomar" o processo da concessão, esclareceu.

O executivo municipal de maioria PS aprovou esta terça-feira o Relatório de Atividades e Contas de 2022, com votos contra do PSD e CDS, e abstenção da CDU. Um documento de que os socialistas destacaram "o forte incremento no investimento direto, que atingiu o montante mais elevado de sempre, ascendendo a 20 milhões de euros, representando um aumento relativamente ao ano anterior de 13,2% e uma recuperação na poupança corrente de 5,1 milhões relativamente a 2021 (mais 34%)".