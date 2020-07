Parque eólico ao largo de Viana do Castelo já produz energia

O parque eólico "WindFloat Atlantic" já está operacional e a fornecer energia limpa à rede elétrica.

Fonte da EDP Energias de Portugal anunciou, esta segunda-feira, que a instalação do empreendimento foi concluída, após "ter sido realizada com sucesso a ligação da última das três plataformas ao cabo de alimentação que percorre os 20 quilómetros de distância que separam o parque da estação instalada em Viana do Castelo". E que a produção já foi iniciada.

O "WindFloat Atlantic" tem uma capacidade total instalada de 25 MW. É "o primeiro parque eólico flutuante semi-submersível do mundo" e, de acordo com a mesma fonte, "irá gerar energia suficiente para abastecer o equivalente a 60 mil utilizadores por ano, poupando quase 1,1 milhões de toneladas de CO2".