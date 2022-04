Páscoa regressa doce e sem beijo na cruz

A próxima Páscoa em Viana do Castelo vai ser celebrada com oferta de "Torta de Viana" em 12 pastelarias (seis fabricantes) com o doce certificado e a realização do compasso pascal em todas as paróquias sem beijo na cruz. De regresso àquele município está ainda, após dois anos de pandemia, a tradição da visita às capelas na noite de Quinta-feira Santa.

O programa "Páscoa Doce", que decorrerá de 9 a 18 de abril, foi apresentado esta tarde pela Câmara, Associação Empresarial e Diocese de Viana do Castelo, com enfoque no retomar das celebrações religiosas.

"As recomendações que foram feitas a nós que andamos no compasso, é usarmos as regras que a Direção-Geral de Saúde (DGS) nos propõe: evitar o uso da máscara, evitar os cumprimentos e não há beijo na cruz. Há um breve sinal, uma breve inclinação à cruz, e demorarmos o menos possível nas casas", afirmou o padre Armando Dias, pároco de Santa Maria Maior, (Sé Catedral), referindo que "com sensatez e prudência que é pedida" a Pascoa será celebrada "em todas as paróquias do Arciprestado de Viana do Castelo".

Um dos pontos altos das tradições de Páscoa em Viana do Castelo é um roteiro religioso, que, na Quinta-feira Santa, entre as 20 horas e a meia-noite, leva milhares de pessoas a visitar igrejas e capelas da cidade. Este ano, 21 templos estarão de novo abertos ao culto.

E nessa noite (14 de abril, às 21.30 horas), a Igreja da Misericórdia receberá um Concerto de Páscoa pelo Coral Polifónico de Viana do Castelo.

"No ano passado as celebrações foram dentro do templo, de maneira que sentimos alegria de expressar a fé publicamente. Este ano, depois de dois anos, as igrejas e capelas abrirão quase todas as suas portas para as pessoas poderem rezar e ver o seu património", indicou o padre Armando Dias.

A parte profana da Páscoa em Viana do Castelo também regressará com várias iniciativas, entre elas um roteiro de doçaria e concertos.

O programa hoje divulgado arranca este sábado, 9 de abril, às 10 horas, na Praça da República, com uma feira e um workshop de palmitos (feitos de ramo de palmeira e benzidos na igreja no Domingo de Ramos). À tarde, a partir da 16.00 horas, no jardim público da cidade, será promovida a iniciativa "Venha à Torta de Viana", para degustação gratuita do doce típico vianense que foi recentemente certificado. No local estarão pastelarias representantes dos seis fabricantes de torta que já obtiveram certificação. Nesta Páscoa, vai ser lançado também um roteiro com 24 pastelarias, que convida os visitantes a provar doçaria típica.

"Todos nós estávamos a precisar retomar a normalidade possível e este programa Páscoa Doce é precisamente esta afirmação de, com as condicionantes que ainda existem e sentido de sensatez e responsabilidade, retomarmos esta quadra que é sempre de profunda alegria para as nossas gentes", disse Manuel Vitorino, vice-presidente da Câmara de Viana do Castelo.