Pastelarias de Viana oferecem bolo rei e vinho do Porto na rua no próximo sábado

Treze pastelarias de Viana do Castelo vão no próximo sábado à tarde montar ao ar livre naquela cidade um bolo rei gigante, que depois será oferecido acompanhado de vinho do Porto.

Será a 3ª edição do Bolo Rei Gigante, promovida pela Associação Empresarial e Câmara Municipal de Viana do Castelo, e que desta vez decorrerá no Largo de S. Domingos, em torno da estátua do novo santo São Bartolomeu dos Mártires venerado pela população da cidade.





"Cada uma das 13 pastelarias (Caravela, Zé Natário, Santa Luzia, A Meadella, Cidade Nova, do Castelo, Dantas, D"Pepita, Firmino Machado & Filhos, Momentos Únicos, Petinga Doce, Vândome e Vianense) contribuirá com uma parte do bolo que será depois montado no local do evento criando um bolo rei de dimensões impressionantes", informa a AEVC no seu site oficial, referindo que o doce típico natalício "vai ser montado, no sábado, dia 7, às 16 horas e será oferecido à população acompanhado de vinho do Porto Dalva".